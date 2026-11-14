Atlet Ski Air Kabupaten Bogor Raih Dua Emas, Bidik Tiga Medali Lagi di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Kontingen ski air Kabupaten Bogor berhasil mengamankan dua medali emas hingga hari ketiga pertandingan cabang olahraga (cabor) ski air pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Dua medali emas tersebut dipersembahkan Niechelle Arsy Nasution dari nomor Open Women Tricks Results dan Damien Amalka Zulkarnain dari nomor Ski Air Open Men Slalom.

Pertandingan berlangsung di Danau Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/11/2026).

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Capaian tersebut menjadi modal positif bagi kontingen Kabupaten Bogor untuk terus menambah perolehan medali pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Kabupaten Bogor, Ari Indradi, mengaku puas dengan pencapaian para atlet hingga hari ketiga pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan mengamankan dua medali emas merupakan hasil positif dari perjuangan atlet yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026.

"Alhamdulillah, sampai hari ketiga pertandingan cabor ski air, kami sudah mengamankan dua medali emas di ajang Porprov XV Jabar 2026," kata Ari Indradi.

Meski telah mengantongi dua medali emas, Ari menegaskan perjuangan kontingen Kabupaten Bogor belum berakhir.