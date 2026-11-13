HAPKIDO Kabupaten Bogor Pecah Telur di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Atlet HAPKIDO Kabupaten Bogor, Hilda Aulia Putri, berhasil menyumbangkan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Hilda meraih podium tertinggi setelah mengalahkan atlet Kota Bogor pada partai final kelas Daeryun Under 46 kilogram putri.

Pertandingan final tersebut berlangsung di Kompleks Asrama Haji, Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).

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Medali emas yang diraih Hilda menjadi emas pertama bagi cabang olahraga (cabor) HAPKIDO Kabupaten Bogor dalam gelaran Porprov XV Jawa Barat 2026.

Pencapaian tersebut sekaligus menjadi bukti kerja keras atlet, pelatih, dan jajaran pengurus dalam mempersiapkan kontingen Kabupaten Bogor untuk bersaing di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Perwakilan HAPKIDO Kabupaten Bogor yang akrab disapa Bang Otray mengatakan, keberhasilan Hilda diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet lainnya yang masih akan menjalani pertandingan.

"Ini medali emas pertama kami dari cabor HAPKIDO. Mudah-mudahan capaian ini bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi atlet-atlet lain yang masih akan bertanding di kelasnya masing-masing," kata Bang Otray, Jumat (13/11/2026).

Ia mengaku optimistis kontingen HAPKIDO Kabupaten Bogor masih memiliki peluang untuk menambah perolehan medali emas dari nomor pertandingan lainnya.