Comeback Setelah 25 Tahun, Tenis Meja Depok Langsung Raih Perunggu Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kontingen tenis meja Kota Depok mencatatkan prestasi membanggakan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Setelah absen lebih dari 25 tahun, tim beregu putra Kota Depok berhasil meraih medali perunggu pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Medali perunggu itu dipastikan setelah perjuangan tim beregu putra Depok terhenti di babak semifinal oleh tuan rumah Kabupaten Bogor.

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Pertandingan berlangsung di GOR Bulutangkis Yasmin, Venue Tenis Meja Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).

Pencapaian ini menjadi momentum penting bagi Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Depok.

Pasalnya, dalam penampilan perdananya setelah absen selama lebih dari dua dekade, kontingen Depok mampu langsung menembus podium dengan mengandalkan atlet-atlet lokal.

Ketua PTMSI Kota Depok, Andi Burhanudin Nahrowi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan atlet usia dini yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, pencapaian medali perunggu itu juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelum kontingen bertolak mengikuti Porprov XV Jawa Barat 2026.