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Atletik Kabupaten Bogor Tambah Dua Emas dan Satu Perak di Porprov Jabar 2026

Jumat, 13 November 2026 – 16:30 WIB
Atletik Kabupaten Bogor Tambah Dua Emas dan Satu Perak di Porprov Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Atletik Kabupaten Bogor meraih dua medali emas dan satu perak pada hari keempat Porprov Jabar 2026. Total koleksi kini enam emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kontingen atletik Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Memasuki hari keempat pertandingan, Jumat (13/11/2026), tiga atlet Kabupaten Bogor berhasil menyumbangkan dua medali emas dan satu medali perak.

Dua medali emas diraih Jelita Nara dari nomor lompat galah putri dan Suwandi pada nomor lompat jauh putra.

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Sementara itu, medali perak dipersembahkan Barik Akbar dari nomor lompat galah putra.

Seluruh pertandingan cabang olahraga (cabor) atletik tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana, mengapresiasi pencapaian para atlet pada hari keempat pertandingan tersebut.

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"Alhamdulillah hari keempat pertandingan, atlet kita berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak," kata Muhammad Irvan Maulana, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, tambahan medali tersebut membuat tim atletik Kabupaten Bogor telah mengoleksi enam medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu sepanjang pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Atletik Kabupaten Bogor meraih dua medali emas dan satu perak pada hari keempat Porprov Jabar 2026. Total koleksi kini enam emas, tiga perak, dan tiga perunggu
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TAGS   porprov jabar Porprov Jawa Barat porprov 2026 atletik kabupaten bogor perolehan medali porprov jabar kabupaten bogor

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