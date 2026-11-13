Kalahkan Juara Bertahan Kota Bandung, Basket 3x3 Putri Kabupaten Bogor Raih Emas Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim basket 3x3 putri Kabupaten Bogor berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah mereka menaklukkan juara bertahan Kota Bandung dengan skor 19-14 pada partai final di GOR Kota Depok, Jumat (13/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi puncak perjuangan tim Kabupaten Bogor sejak babak penyisihan hingga pertandingan final.

Mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dan memastikan diri menempati posisi tertinggi pada cabang olahraga basket 3x3 putri.

Pelatih basket 3x3 putri Kabupaten Bogor, Nur Anisa Qurani, mengaku lega sekaligus bangga atas keberhasilan anak asuhnya meraih medali emas.

Menurut Nur Anisa, pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses persiapan panjang yang telah dijalani selama kurang lebih dua tahun.

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Kerja keras dan penantian panjang akhirnya terbayar melalui kemenangan di partai puncak.

"Lega banget, kita sapu bersih semua lawannya. Latihan selama kurang lebih dua tahun terbayarkan, penantian empat tahun terbayarkan. Sejarah juga untuk anak-anak, jadi ini sudah hasil yang memang layak untuk mereka," ujarnya.