Gemilang di Porprov Jabar 2026, Atlet Sepeda Kabupaten Bogor Boyong 2 Medali

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kontingen Kabupaten Bogor kembali menambah perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, cabang olahraga (cabor) sepeda berhasil menyumbangkan satu medali perak dan satu medali perunggu melalui nomor Individual Time Trial (ITT) putri dan putra.

Medali perak dipersembahkan Aisyah Putri Aprilia setelah berhasil finis di posisi kedua pada nomor ITT Women 20 Kilometer.

Sementara itu, medali perunggu diraih Azfar Ghaisan pada nomor ITT Men 30 Kilometer.

Keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi tambahan prestasi bagi kontingen Kabupaten Bogor dalam persaingan olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat.

Pada nomor ITT Women 20 KM, Aisyah Putri Aprilia berhasil menempati posisi kedua setelah bersaing dengan sejumlah atlet dari daerah lain.

Medali emas pada nomor tersebut diraih Ida Ayu Manik dari Kota Bekasi, sedangkan posisi ketiga atau medali perunggu ditempati Nadia Septiani dari Kabupaten Subang.

Sementara itu, pada nomor ITT Men 30 KM, atlet Kabupaten Bogor Azfar Ghaisan berhasil mengamankan posisi ketiga dan membawa pulang medali perunggu.