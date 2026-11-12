4 Emas Sudah di Kantong, PASI Kabupaten Bogor Optimistis Tambah Medali di Porprov 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Atlet atletik Kabupaten Bogor, Halomoan Edwin Binsar Simanjuntak, berhasil mempersembahkan medali emas dari nomor lari 400 meter gawang putra pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Medali emas tersebut diraih Halomoan dalam pertandingan cabang olahraga atletik yang berlangsung di Lintasan Atletik Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).

Tambahan satu medali emas ini semakin memperkuat perolehan medali kontingen Kabupaten Bogor sekaligus menjaga peluang untuk mencapai target juara pada Porprov XV Jawa Barat 2026.

Wakil Ketua III Wilayah Bekasi, Arif Rahman, mengapresiasi keberhasilan Halomoan yang kembali menambah koleksi medali emas Kabupaten Bogor dari cabang olahraga atletik.

"Alhamdulillah, Halomoan Simanjuntak berhasil menambah koleksi medali emas Kabupaten Bogor di hari ketiga pertandingan atletik," kata Arif setelah menyerahkan bonus spontan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).

Arif berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet dari cabang olahraga lainnya untuk terus berjuang dan mempersembahkan hasil terbaik bagi Kabupaten Bogor.

Menurutnya, tambahan medali dari cabang olahraga atletik diharapkan dapat terus berlanjut, seiring masih berlangsungnya sejumlah pertandingan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet Kabupaten Bogor yang telah berjuang dan menyumbangkan medali, khususnya mereka yang bertanding di wilayah Kota Bekasi.