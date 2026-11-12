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JPNN.com Jabar Olahraga Gelandang Muda Persib Nazriel Alfaro Bertekad Tembus Tim Inti Timnas Indonesia U-20

Gelandang Muda Persib Nazriel Alfaro Bertekad Tembus Tim Inti Timnas Indonesia U-20

Kamis, 12 November 2026 – 22:22 WIB
Gelandang Muda Persib Nazriel Alfaro Bertekad Tembus Tim Inti Timnas Indonesia U-20 - JPNN.com Jabar
Pemain muda Persib, Nazriel Alfaro Syahdan. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang muda Persib Bandung Nazriel Alfaro Syahdan, punya ambisi besar saat mengikuti pemusatan latihan Timnas U-20 Indonesia di Turki.

Pemain jebolan diklat Persib itu bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya selama menjalani TC di Antalya pada 8 - 17 November 2026 demi mengamankan tempat di skuad Garuda Muda untuk Piala Asia U-20 2027.

Kesempatan tersebut disambut dengan motivasi tinggi. Meski baru melewati rangkaian pertandingan padat bersama Persib, Nazriel tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya bersama tim nasional.

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Saat ini, para pemain Persib tengah menikmati masa libur untuk memulihkan kebugaran. Namun, bagi Nazriel, menjaga kondisi fisik menjadi prioritas utamanya.

"Persiapan dari diri sendiri menyiapkan diri agar supaya sehat, supaya bugar, jadi di sini dalam keadaan kondisi yang fit," kata Nazriel, Kamis (12/11/2026).

Dia pun masih sempat berkumpul bersama keluarga, sebelum akhirnya bergabung bersama tim.

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Kepercayaan yang diberikan Persib kepadanya untuk mendapatkan menit bermain di level senior juga menjadi modal penting bagi Nazriel.

Ia telah merasakan kesempatan debut di kompetisi domestik dan panggung Asia melalui AFC Champions League Two (ACL Two).

Gelandang muda Persib Nazriel Alfaro bertekad tampil maksimal di TC Timnas U-20 Indonesia di Turki demi merebut tempat di skuad Garuda Muda.
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TAGS   persib pemain muda piala asia u-20 tc timnas u-20 nazriel alfaro timnas indonesia u20

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