JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Tak Ada Jeda Istirahat Gegara TC Timnas, Penyerang Persib Ragnar: Tidak Masalah, Saya Tidak Lelah

Tak Ada Jeda Istirahat Gegara TC Timnas, Penyerang Persib Ragnar: Tidak Masalah, Saya Tidak Lelah

Kamis, 12 November 2026 – 21:00 WIB
Tak Ada Jeda Istirahat Gegara TC Timnas, Penyerang Persib Ragnar: Tidak Masalah, Saya Tidak Lelah - JPNN.com Jabar
Winger Persib Ragnar Oratmangoen. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ragnar Oratmangoen, winger Persib Bandung, masih harus melanjutkan pekerjaannya, di tengah hari libur tim yang diberikan oleh pelatih Igor Tolic.

Oratmangoen menjadi satu-satunya perwakilan Persib dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Waktu libur yang seharusnya dipakai pemain untuk beristirahat dan rehat dari sepak bola, justru tidak buat pemain naturalisasi itu.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa lelah.

Maung Bandung memang baru saja melewati rangkaian padat 30 hari tampil 10 pertandingan. Jadwal padat yang dijalani bersama klub tidak menjadi kendala berarti baginya. Oratmangoen menjelaskan kondisinya tetap baik.

"Tidak, saya tidak lelah. Tentu saja, kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib," ucapnya.

Baca Juga:

Menurutnya, dibanding pemain lainnya, dirinya lebih bugar karena sempat absen beberapa laga akibat cedera.

"Saya tidak terlalu banyak bermain karena cedera," ucapnya.

Saat pemain Persib menikmati libur, Ragnar Oratmangoen justru tetap berlatih bersama Timnas Indonesia. Dia mengaku tak merasa lelah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib timnas indonesia FIFA Matchday winger persib ragnar oratmangoen tc timnas indonesia pemain libur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU