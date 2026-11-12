Tak Ada Jeda Istirahat Gegara TC Timnas, Penyerang Persib Ragnar: Tidak Masalah, Saya Tidak Lelah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ragnar Oratmangoen, winger Persib Bandung, masih harus melanjutkan pekerjaannya, di tengah hari libur tim yang diberikan oleh pelatih Igor Tolic.

Oratmangoen menjadi satu-satunya perwakilan Persib dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Waktu libur yang seharusnya dipakai pemain untuk beristirahat dan rehat dari sepak bola, justru tidak buat pemain naturalisasi itu.

Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa lelah.

Maung Bandung memang baru saja melewati rangkaian padat 30 hari tampil 10 pertandingan. Jadwal padat yang dijalani bersama klub tidak menjadi kendala berarti baginya. Oratmangoen menjelaskan kondisinya tetap baik.

"Tidak, saya tidak lelah. Tentu saja, kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib," ucapnya.

Menurutnya, dibanding pemain lainnya, dirinya lebih bugar karena sempat absen beberapa laga akibat cedera.

"Saya tidak terlalu banyak bermain karena cedera," ucapnya.