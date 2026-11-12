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Kontingen Kabupaten Bogor Layangkan Protes Resmi, Nilai Penyelenggaraan Porprov Jabar 2026 Bermasalah

Kamis, 12 November 2026 – 12:00 WIB
Kontingen Kabupaten Bogor Layangkan Protes Resmi, Nilai Penyelenggaraan Porprov Jabar 2026 Bermasalah - JPNN.com Jabar
Kontingen Kabupaten Bogor protes PB Porprov Jabar 2026 terkait dugaan pelanggaran mutasi atlet, perubahan jadwal, dan persoalan venue. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor resmi mengajukan protes terhadap Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Protes tersebut dilayangkan menyusul sejumlah persoalan yang dinilai merugikan kontingen Kabupaten Bogor, mulai dari dugaan pelanggaran aturan mutasi atlet, ketidakkonsistenan keputusan keabsahan peserta, hingga persoalan jadwal pertandingan dan kesiapan venue.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, Bigland Hotel, Kamis (12/11/2026).

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Jajang menegaskan, Kabupaten Bogor pada prinsipnya mendukung penuh penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 sebagai ajang pembinaan olahraga sekaligus sarana mempererat persatuan masyarakat Jawa Barat.

Namun, menurutnya, dukungan tersebut tidak berarti pihaknya harus menerima begitu saja berbagai keputusan yang dinilai tidak konsisten dan merugikan kontingen Kabupaten Bogor.

"Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Namun, kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Karena itu, kami resmi mengajukan protes ini," kata Jajang.

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Soroti Dugaan Pelanggaran Aturan Mutasi Atlet

Salah satu persoalan utama yang dipersoalkan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor berkaitan dengan dugaan ketidakkonsistenan penerapan aturan mutasi atlet.

Kontingen Kabupaten Bogor protes PB Porprov Jabar 2026 terkait dugaan pelanggaran mutasi atlet, perubahan jadwal, dan persoalan venue.
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TAGS   kontingen kabupaten bogor porprov jabar Porprov Jawa Barat porprov 2026 mutasi atlet

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