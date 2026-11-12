Sempat Kalah di Set Pertama, Voli Putra Kabupaten Bogor Bangkit dan Menang 3-1

jabar.jpnn.com, BOGOR - Timm voli indoor putra Kabupaten Bogor menunjukkan mental juara dalam pertandingan lanjutan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Sempat kehilangan set pertama, skuad Kabupaten Bogor berhasil bangkit dan menaklukkan Kota Tasikmalaya dengan skor 3-1.

Kemenangan tersebut menjadi bukti semangat juang dan karakter pantang menyerah para atlet Kabupaten Bogor dalam menghadapi persaingan di ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain, Ketua Umum PBVSI Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, bersama manajer tim memberikan bonus kemenangan sebesar Rp6 juta kepada tim.

Pemberian bonus tersebut diharapkan dapat menambah motivasi para atlet agar terus menjaga performa dan memberikan hasil terbaik sepanjang kompetisi berlangsung.

Dalam pertandingan tersebut, tim Kabupaten Bogor mampu menunjukkan respons positif setelah kehilangan set pertama.

Para pemain melakukan evaluasi, memperbaiki koordinasi permainan, serta meningkatkan intensitas serangan hingga akhirnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Keberhasilan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-1 memperlihatkan kekompakan, kesiapan mental, dan kematangan permainan tim voli indoor putra Kabupaten Bogor.