Persib Hanya Kirim Ragnar Oratmangoen ke Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung hanya punya satu wakilnya ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026.

Dia adalah Ragnar Oratmangoen yang masuk dalam daftar 22 pemain pilihan pelatih John Herdman.

Ragnar menjadi satu-satunya pemain Maung Bandung yang mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan bagi Ragnar untuk kembali menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda, sekaligus memperkuat posisinya di bawah arahan John Herdman yang tengah membangun fondasi tim menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Dalam agenda kali ini, Herdman memilih menggelar pemusatan latihan selama tujuh hari.

Keputusan tersebut diambil setelah agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan Timur Tengah dialihkan menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan mempertimbangkan perkembangan situasi regional.

Program latihan di Bali difokuskan pada peningkatan kualitas permainan, penguatan kedalaman skuad, serta membangun kekompakan antarpemain.

Bagi Ragnar, kesempatan ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusinya di lini serang Timnas Indonesia