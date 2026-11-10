Akuatik Kabupaten Bogor Raih 4 Emas dan 3 Perunggu di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cabang olahraga (cabor) akuatik Kabupaten Bogor menuntaskan perjuangannya pada nomor renang kolam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan meraih empat medali emas dan tiga medali perunggu.

Pertandingan renang kolam tersebut berlangsung di Kolam Renang Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, pada 6–10 November 2026.

Raihan tujuh medali itu sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan Akuatik Kabupaten Bogor sebelum kompetisi berlangsung.

Empat medali emas seluruhnya dipersembahkan oleh atlet andalan Kabupaten Bogor, Gilbert Eliezer Argaperwira.

Ia berhasil meraih medali emas dari nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter gaya punggung, serta nomor 50 meter gaya kupu-kupu.

Sementara itu, tiga medali perunggu disumbangkan melalui dua nomor pertandingan.

Atlet Azkha meraih medali perunggu dari nomor 50 meter dan 100 meter gaya bebas putra.

Satu medali perunggu lainnya diperoleh dari nomor estafet gaya ganti 4 x 100 meter putra melalui kerja sama tim yang diperkuat Gilbert, Adlly, Andrean, dan Azkha.