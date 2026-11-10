PSTI Kabupaten Bogor Pasang Target Juara Pool A, Medali Emas Jadi Incaran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengurus Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kabupaten Bogor membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Target tersebut dicanangkan sebagai upaya mengulang prestasi gemilang yang pernah diraih pada Porprov Jawa Barat 2018.

Cabang olahraga sepak takraw Porprov XV Jabar 2026 dijadwalkan berlangsung di Gymnasium Universitas Indonesia (UI), Depok, pada 9–16 November 2026.

Tim sepak takraw Kabupaten Bogor akan berlaga di kelas inter regu dan tergabung dalam Pool A.

Pertandingan perdana dijadwalkan menghadapi Kabupaten Purwakarta pada Kamis (12/11/2026).

Selanjutnya, pada Jumat (13/11/2026), Kabupaten Bogor akan menjalani tiga pertandingan sekaligus dengan menghadapi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, dan Kota Bandung.

Ketua Pengcab PSTI Kabupaten Bogor, Didi Furqon Firdaus, mengatakan bahwa timnya menargetkan posisi juara Pool A sebagai langkah awal untuk mewujudkan target membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

"Kabupaten Bogor turun di kelas inter regu. Target kami juara Pool A. Mengingat target kami di Porprov XV Jabar 2026, pulang harus membawa medali," kata Didi Furqon, Selasa (10/11/2026).