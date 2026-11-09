Perbakin Kabupaten Bogor Optimistis Bisa Tambah Medali Emas Porprov Jabar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Atlet muda binaan Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kabupaten Bogor, Raihan Sapela Putra, berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga (cabor) menembak Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Raihan memastikan kemenangan setelah tampil gemilang pada babak final nomor 10 meter Air Rifle Putra Open yang berlangsung di Lapangan Tembak KONI Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (9/11/2026).

Dalam pertandingan tersebut, Raihan mencatatkan total skor 245,6 poin.

Hasil itu mengantarkannya ke posisi teratas, mengungguli atlet Kota Cirebon, Hafidz Alif Alamsyah, yang menempati posisi kedua dengan raihan 242,1 poin.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati atlet Kota Bogor, Muhamad Lani Alfarizi, dengan total skor 216,0 poin.

Keberhasilan Raihan menjadi tambahan medali emas yang sangat berarti bagi kontingen Kabupaten Bogor.

Prestasi tersebut sekaligus memperkuat upaya Kabupaten Bogor dalam mengejar target juara umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ketua PERBAKIN Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, mengaku puas dan mengapresiasi penampilan Raihan yang mampu tampil maksimal hingga babak final.