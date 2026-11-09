Skuad Persib Dibubarkan, Igor Tolic Sampaikan Pesan Penting untuk Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic memberikan waktu libur selama lima hari kepada anak asuhnya setelah melewati rangkaian pertandingan dengan jadwal yang sangat padat.

Keputusan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan perjuangan para pemain sejak awal musim.

Tantangan berikutnya buat Marc Klok cs pun akan lebih berat. Sepanjang November hingga akhir Desember 2026, Maung Bandung dijadwalkan menjalani 12 pertandingan dalam kurun waktu 36 hari.

Seusai pertandingan melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026), ia memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk beristirahat selama lima hari penuh.

Tolic ingin para pemain memanfaatkan waktu tersebut untuk sejenak melupakan urusan sepak bola, memulihkan kondisi fisik dan pikiran, serta berkumpul bersama keluarga.

"Saya sangat senang kami memiliki jeda. Setelah pertandingan selesai, saya ingin memberikan libur lima hari kepada para pemain karena mereka layak mengistirahatkan otak dan tubuh mereka," kata Tolic, Senin (9/11).

Menurutnya, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Para pemain juga membutuhkan waktu untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani kompetisi dengan intensitas tinggi dan perjalanan panjang dalam beberapa pekan terakhir.

Juru taktik asal Kroasia itu berharap waktu libur benar-benar dimanfaatkan untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah tanpa harus memikirkan sepak bola.