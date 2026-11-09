Kick Boxing Kabupaten Bogor Raih 1 Emas, Perak dan 2 Perunggu

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kontingen Kabupaten Bogor kembali menambah perolehan medali emas pada hari ke-12 Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, tambahan emas datang dari cabang olahraga (cabor) kick boxing melalui atlet Tsana Naura Jauhar Cahyadi.

Tsana berhasil meraih medali emas dari nomor Individual Creative Form Putri. Capaian tersebut menjadi emas pertama bagi tim kick boxing Kabupaten Bogor pada hari pertama pertandingan cabang olahraga tersebut.

Selain satu medali emas, tim kick boxing Kabupaten Bogor juga mengoleksi satu medali perak dan dua medali perunggu.

Pertandingan hari pertama berlangsung di Kompleks Asrama Haji Embarkasi, Kota Bekasi, Senin (9/11/2026).

Ketua Kick Boxing Kabupaten Bogor, Boy Herman Joseph, mengaku bangga atas pencapaian para atletnya. Ia menilai raihan empat medali pada hari pertama menjadi awal yang positif bagi kontingen Kabupaten Bogor.

"Ini emas pertama yang diraih atlet kita di hari pertama pertandingan kick boxing digelar," kata Boy Herman Joseph.

Boy juga optimistis peluang Kabupaten Bogor untuk menambah medali emas masih terbuka. Pasalnya, sejumlah atlet kick boxing Kabupaten Bogor masih belum menjalani pertandingan.