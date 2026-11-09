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Persib Bandung Tumbang 1-2 dari Java United, Igor Tolic: Hari Kelam bagi Bobotoh

Senin, 09 November 2026 – 07:00 WIB
Persib Bandung Tumbang 1-2 dari Java United, Igor Tolic: Hari Kelam bagi Bobotoh - JPNN.com Jabar
Winger Persib Luka Menalo berusaha keluar dari hadangan pemain Java United FC dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak bisa mengakhiri laga yang padat dengan baik.

Mereka kalah 1 - 2 saat bertandang ke markas Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam

Maung Bandung kebobolan lebih dulu lewat gol cepat mantan pemainnya, Ciro Alves menit 5, yang disusul Gustavo Almeida di menit ke-19.

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Tim tamu berusaha mengajar ketertinggalan. Namun gol pengecil ketertinggalan Balsa Sekulic menit ke-70, tak mampu digandakan pasukan Igor Tolic.

Usai pertandingan, Tolic mengatakan hal buruk sudah terjadi sejak pagi hari, sebelum pertandingan dimulai. 

Ia menyinggung, insiden kecelakaan maut yang menewaskan seorang Bobotoh asal Bogor dalam perjalanan menuju Semarang.

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Kejadian buruk berlanjut, pada kekalahan timnya di Stadion Jatidiri. Mereka kehilangan tiga poin penting, dan pulang dengan tangan hampa.

"Ini bukan hari yang baik bagi kami. Pagi tadi kami mengawali hari dengan kabar buruk mengenai salah seorang suporter kami yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sementara beberapa suporter lainnya mengalami luka-luka," kata Tolic.

Persib Bandung harus kalah dengan skor 1 - 2 saat menghadapi Java United. Pelatih Igor Tolic menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi.
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