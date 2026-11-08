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Atlet Para Motor Kabupaten Bogor Bawa Pulang 5 Medali di Porprov Jabar

Minggu, 08 November 2026 – 13:30 WIB
Atlet Para Motor Kabupaten Bogor Bawa Pulang 5 Medali di Porprov Jabar - JPNN.com Jabar
Atlet Para Motor Kabupaten Bogor meraih lima medali di Porprov XV Jabar 2026, terdiri atas dua emas, dua perak, dan satu perunggu. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cabang olahraga (cabor) Para Motor Kabupaten Bogor menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Para atlet berhasil mengoleksi lima medali, terdiri atas dua medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu.

Dua medali emas Kabupaten Bogor dipersembahkan oleh Andi Rizka Mallarangeng dan Ahmad Baihaqi Al Karim.

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Andi meraih emas pada nomor Footlaunch Navigation Solo Putri, sedangkan Ahmad menjadi yang terbaik di nomor Footlaunch Precision Solo Putra.

Selain menyumbangkan medali emas, Ahmad Baihaqi juga berhasil meraih dua medali perak.

Kedua medali tersebut diperoleh dari nomor Overall Footlaunch Open dan Footlaunch Navigation Solo Putra.

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Sementara itu, satu medali perunggu diraih Andi Rizka Mallarangeng melalui nomor Footlaunch Precision Solo Putri.

Ketua Cabor Para Motor Kabupaten Bogor, Arief Fazri Rakhman, mengapresiasi pencapaian para atlet yang dinilainya menjadi hasil kerja keras seluruh tim.

Atlet Para Motor Kabupaten Bogor meraih lima medali di Porprov XV Jabar 2026, terdiri atas dua emas, dua perak, dan satu perunggu.
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TAGS   para motor kabupaten bogor porprov jabar Porprov Jawa Barat porprov XV Jabar kabupaten bogor

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