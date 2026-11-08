Igor Tolic Waspadai Java United, Ada David da Silva dan Ciro Alves yang Pernah Dibinanya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic mengaku terbantu dengan kehadiran mantan pemainnya di Java United, menjelang duel pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027, Minggu (8/11/2026) malam.

Klub yang musim lalu bernama Malut United itu, dihuni lima pemain eks Persib. Mereka di antaranya, David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Franca, dan Frets Butuan.

Ke empat penggawa Java United itu jadi bagian Persib juara musim 2023/2024 dan 2024/2025.

Tolic mengatakan, Java United adalah tim yang bagus. Meski terbilang klub baru, klub yang bermarkas di Semarang itu mampu bersaing di kasta tertinggi Liga 1.

Juru taktik asal Kroasia itu bahkan menyebut, calon lawannya sebagai teman, karena nama-nama yang sudah tak asing di telinganya.

Setidaknya, Tolic pernah bekerja bersama dengan mantan anak asuhnya sejak musim 2024/25.

"Semua pemain bagus, kami memiliki beberapa teman dari Persib," kata Tolic.

Lebih lanjut, kata Tolic, Java United musim ini berubah menjadi skuad yang disiplin.