Fabio Lefundes Ingatkan Java United, Persib Bandung Bisa Lebih Berbahaya meski Kelelahan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Java United tak mau terlena dengan kondisi Persib Bandung yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Australia.

Pelatih Java United Fabio Lefundes menilai kelelahan akibat perjalanan jauh tidak serta-merta membuat kekuatan Maung Bandung berkurang.

Sebaliknya, dia justru meminta anak asuhnya mewaspadai motivasi Persib yang tengah berkompetisi di level Asia.

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Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam.

Duel ini juga menarik karena mempertemukan Java United racikan Fabio Lefundes dengan Persib yang memiliki kedalaman skuad mumpuni.

Lefundes, yang musim lalu menangani Borneo FC, tak ingin timnya menganggap perjalanan jauh sang calon sebagai keuntungan.

"Persib memang datang dari perjalanan jauh, tetapi apakah itu membawa hal positif bagi kami? Belum tentu. Kami juga punya pertandingan di tengah pekan kemarin, dan mereka punya pertandingan di kompetisi Asia," kata Lefundes.

Dia mengingatkan bahwa Persib memiliki banyak pemain sehingga rotasi bukan menjadi persoalan besar bagi tim asal Kota Bandung tersebut.