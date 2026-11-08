Muaythai Kabupaten Bogor Borong 7 Medali Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cabang olahraga (cabor) Muaythai Kabupaten Bogor berhasil menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kontingen Kabupaten Bogor sukses mengoleksi tujuh medali, terdiri atas dua emas, tiga perak, dan dua perunggu dalam pertandingan yang berlangsung di Kota Bekasi.

Dua medali emas dipersembahkan oleh Ihsan Pratama pada kelas 41 kilogram putra dan Aggi Kusala Cita pada kelas 54 kilogram putra.

Keduanya berhasil tampil maksimal dan mengungguli para pesaingnya sehingga mengharumkan nama Kabupaten Bogor di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Sementara itu, tiga medali perak diraih Indah Marini Puspita pada kelas 43 kilogram putri, M. Syarief Hidayatullah pada kelas 73 kilogram putra, serta Mutiara Az Zahra pada kelas 54 kilogram putri.

Adapun dua medali perunggu disumbangkan Ikbal Deri Putra pada kelas 63,5 kilogram putra dan Bagas Seno Pratama pada kelas 71 kilogram putra.

Total tujuh medali tersebut menjadi hasil dari perjuangan para atlet, persiapan kompetisi, serta dukungan tim pelatih dan ofisial Muaythai Kabupaten Bogor.

Ketua Muaythai Kabupaten Bogor, Haris Setiawan menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah dalam Porprov XV Jawa Barat 2026.