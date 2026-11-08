Igor Tolic Siapkan Hadiah buat Pemain Jelang Duel Kontra Java United FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Java United di pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, ini menjadi akhir dari rangkaian jadwal laga Maung Bandung sepanjang Oktober - November 2026.

Marc Klok cum suis tak henti melakukan perjalanan, berpindah dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain di Indonesia.

Terhitung ada 14 pertandingan di tiga kompetisi yang diikuti Persib dalam rentang waktu 30 hari.

"Pertandingan ke-10 kami setelah 30 hari, kembali dari Australia, kelas Ekonomi, 18 jam (perjalanan). Kami datang ke sini, akomodasinya bagus, makanannya bagus. Kami membutuhkan dua hari untuk pemulihan dan melihat siapa yang akan siap untuk pertandingan besok (malam)," kata pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers.

Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, Tolic ingin mengakhirinya dengan kemenangan.

Bertandang ke Java United, klub yang dulunya bernama Malut United dengan tenaga yang tersisa.

Kata Tolic, timnya akan bertemu dengan lawan yang bagus.