Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - ‎Kontingen Gulat Kabupaten Bogor berhasil mempersembahkan satu medali emas, dua medali perak dan tiga medali perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Pertandingan tersebut, berlangsung di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi mulai 3 hingga 7 November 2026.

‎Satu medali emas dipersembahkan Jay Wijayardi dari kelas 74 Kg putra. Sedangkan dua medali perak diraih Ibrahim Ravi S dari kelas 125 Kg putra, dan Rio Dwi Saputra kelas 61 gaya bebas Putra.

‎Sementara untuk tiga medali perunggu dipersembahkan oleh Werstling Dela Apriyani dari kelas 48 Kg gaya bebas Putri, Reno Nur Hakim kelas 60 Kg Greco Roman putra, dan Gohan Lumban Tungkup dari kelas 130 Kg Greco Roman putra.

‎Seusai Upacara Penghargaan Pemenang (UPP) Cabor Gulat, Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Bogor Rudi Hartono mengaku bangga, atas pencapaian dan perjuangan seluruh werstling yang sudah berjuang untuk Kabupaten Bogor pada Porprov XV Jabar 2026.

‎"Alhamdulillah Porprov XV Jabar 2026 ini, cabor gulat Kabupaten Bogor mampu memenuhi target medali emas," ucap Rudi dikutip Sabtu (7/10/2026).

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras atlet, pelatih, official Pengurus, orang tua atlet dan KONI Kabupaten Bogor yang selama ini telah mensupport persiapan hingga pertandingan Cabor Gulat Porprov XV Jabar 2026 selesai digelar.

‎"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami hingga kami bisa memenuhi capaian target emas di ajang Porprov XV Jabar 2026," tandasnya. (mcr19/jpnn)