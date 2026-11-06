Panahan Kabupaten Bogor Raih Emas dan Perak di Porprov XV Jawa Barat 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim Panahan Kabupaten Bogor kembali menambah perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, kontingen Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang satu medali emas dan satu medali perak dari nomor recurve putri dan putra.

Medali emas dipersembahkan Adelia Putri setelah tampil gemilang pada nomor individu recurve putri.

Ia berhasil mengalahkan atlet Kota Bandung dengan skor 6-2 pada pertandingan final.

Sementara itu, medali perak diraih tim beregu recurve putra Kabupaten Bogor setelah harus mengakui keunggulan Kabupaten Bekasi dengan skor 2-6 pada partai final.

Keberhasilan tersebut semakin memperkuat kontribusi cabang olahraga panahan dalam menambah perolehan medali Kabupaten Bogor pada pesta olahraga terbesar tingkat provinsi di Jawa Barat tersebut.

Perjalanan Adelia Putri menuju podium tertinggi berlangsung tidak mudah.

Pada pertandingan final, atlet panahan Kabupaten Bogor itu sempat tertinggal dengan skor 0-2 dari lawannya asal Kota Bandung.