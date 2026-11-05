Catat Waktu 59,54 Detik, Gilbert Eliezer Persembahkan Emas untuk Kabupaten Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Atlet renang Kabupaten Bogor, Gilbert Eliezer Arga Perwira, berhasil menambah perolehan medali emas bagi kontingen Kabupaten Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Gilbert meraih medali emas dari nomor 100 meter gaya punggung putra setelah mencatatkan waktu tercepat 59,54 detik pada pertandingan yang berlangsung di Kolam Renang Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertandingan final tersebut, Gilbert berhasil mengungguli perenang asal Kota Bandung, Hilmy Huda Airlangga, yang finis di posisi kedua dengan catatan waktu 59,76 detik.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati perenang tuan rumah, Kota Bekasi, Ariel Dzikri Nugraha, dengan catatan waktu 1 menit 1,33 detik.

Keberhasilan Gilbert menyumbangkan medali emas mendapat apresiasi dari Ketua Akuatik Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji.

Ia mengaku puas dengan hasil yang diraih atletnya pada hari pertama pertandingan cabang olahraga renang Porprov XV Jawa Barat 2026.

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"Alhamdulillah, dari nomor 100 meter gaya punggung putra, Gilbert berhasil menjadi yang tercepat," kata Bambam Setia Aji seusai Upacara Penghargaan Pemenang (UPP), Kamis (5/11/2026).

Bambam mengatakan, peluang Kabupaten Bogor untuk kembali menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga renang masih terbuka lebar.