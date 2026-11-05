Tak Hanya Menang atas Melbourne Victory, Persib Juga Mencetak Sejarah di Australia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mencetak sejarah saat berhasil mengalahkan Melbourne Victory FC dalam matchday ke-4 AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Pertandingan di AAMI Park, Melbourne tersebut, berakhir dengan skor 2 - 1, berkat gol Luka Menalo (85') dan Balsa Sekulic (90').

Winger Persib Luka Menalo mengatakan, Persib adalah tim pertama yang berhasil menang di Australia. Kemenangan ini juga mengantarkan timnya melaju ke babak 16 besar ACL 2.

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"Kami tahu pertandingan ini akan sulit. Kami sangat bangga dan senang karena saya pikir kami menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia," kata Menalo, Kamis (5/11/2026).

Menalo menuturkan, dia berhasil mengejutkan tuan rumah dengan gol penyama kedudukan.

Mentalitas juara yang dibangun skuad, berhasil membuat Persib pulang dengan tiga poin.

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"Saya pikir kami berhasil mengejutkan mereka setelah mencetak gol. Kami mengubah struktur permainan dan semua pemain yang masuk memberikan kontribusi. Ini kemenangan yang luar biasa. Kami sangat bangga dan bahagia," tutur dia.

Sebelum Persib, klub-klub Indonesia memiliki catatan tidak baik ketika bertandang ke Negeri Kanguru.