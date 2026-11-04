Pelatih Persib Igor Tolic Menolak Kemenangan atas Melbourne Victory Disebut Kebetulan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib berhasil mengalahkan Melbourne Victory FC di matchday ke-4 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Laga yang berakhir dengan skor 2 - 1 itu berlangsung cukup sengit. Tuan rumah bisa membuka keunggulan karena kesalahan pemain belakang Persib, Julio Cesar pun memasukkan gol ke gawangnya sendiri.

Maung Bandung langsung merespons. Pelatih Igor Tolic memasukkan Ragnar Oratmangoen yang menggantikan Gakuto Notsuda.

Kehadiran Oratmangoen mengubah ritme permainan. Persib semakin perkasa dengan masuknya Mariano Peralta.

Hasilnya langsung moncer. Dua gol berhasil dicetak Persib melalui kaki Luka Menalo menit 85 dan Balsa Sekulic di menit ke-90. Maung berhasil membalikkan kedudukan, dan mengunci posisi puncak klasemen sementara Grup E dengan 12 poin.

"Saya senang untuk kedua tim. Saya pikir, dengan mempertimbangkan jadwal pertandingan, semua tim sudah memberikan yang terbaik," kata Tolic dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (4/11/2026).

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Menurut Tolic, Melbourne Victory terus memberi tekanan kepada timnya. Persib bahkan tak bisa banyak membuat peluang di babak pertama.

"Saya menyukai cara Melbourne bermain. Mereka selalu bermain dengan intensitas tinggi dan menerapkan tekanan tinggi (high pressing). Mereka adalah tim yang sangat sulit dihadapi," tutur dia.