Persib Permalukan Melbourne Victory di Australia, Tiket 16 Besar ACL 2 Diamankan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengamankan satu tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 usai mengalahkan Melbourne Victory FC di leg kedua.

Dalam pertandingan yang berakhir 2 - 1 itu, gol penentu kemenangan dicetak oleh Luka Menalo (85') dan Balsa Sekulic (90'). Sedangkan gol tuan rumah terjadi karena gol bunuh diri Julio Cesar di menit 71.

Dalam pertandingan ini, pelatih Persib Igor Tolic menurunkan komposisi starter Fitrah Maulana (PG), Julio Cesar, Danijel Loncar, Patricio Matricardi; Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Adam Alis, Thom Haye; Uilliam Barros, dan Balsa Sekulic.

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Tuan rumah langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Fitrah bahkan harus meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan Persib.

Pada menit 5, Reijnders mencoba membangun serangan dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang. Namun, bola lebih mudah dijangkau kiper Melbourne Victory, Jack Duncan, sebelum bisa disambut Sekulic.

Dua menit berselang, Maung Bandung memperoleh kesempatan melalui Barros. Menerima bola di dalam kotak penalti, penyerang asal Brasil itu memutar badan dan melepaskan tembakan. Sayang, arah bola masih melebar di sisi kiri gawang Duncan.

Pada menit 13, Thom Haye mengirimkan umpan melalui tendangan bebas. Bola sempat mengenai pemain belakang Melbourne Victory, Jason Davidson, sebelum akhirnya berhasil diamankan Duncan.

Tuan rumah membalas enam menit kemudian. Michael Ghossaini melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.