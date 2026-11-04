Klarifikasi Dokter Wira Soal Denda Persib Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Maung Bandung disanksi dua denda sekaligus dari dua hasil sidang berbeda dengan total nilai mencapai Rp85 juta.

Dua hukuman itu dijatuhkan setelah pelanggaran yang terjadi dalam dua pertandingan BRI Super League 2026/2027, yakni saat menghadapi Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Salah satu sanksi yang diputuskan Komdis PSSI karena tim tidak didampingi dokter saat menghadapi Madura United FC pada 22 Oktober 2026.

Dokter Persib Wira Prasetya memberi penjelasan ihwal ketidakhadirannya dalam pertandingan tim.

Dalam keterangan resminya, Wira menyampaikan sejumlah alasan yang jadi penyebab Persib dijatuhi sanksi denda puluhan juta rupiah.

Wira mengatakan ada alasan tersendiri yang tidak bisa disampaikan kepada publik mengenai ketidakhadirannya saat Persib bertanding.

"Ketidakhadiran saya sebagai dokter mendampingi tim bukan karena keinginan saya pribadi. Sesungguhnya saya amat sangat ingin mendampingi tim dan saya amat sangat siap ketika diminta kapan pun untuk mendampingi tim. Namun saya hanya seorang dokter dan tidak memiliki kuasa apapun," kata Wira, Rabu (4/11/2026).

"Ketidakhadiran saya mendampingi tim karena profesional reason tertentu, yang mungkin untuk saat ini belum saatnya saya sampaikan ke publik," lanjut dia.