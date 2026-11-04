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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bertekad Mencuri Poin di Kandang Melbourne Victory

Persib Bertekad Mencuri Poin di Kandang Melbourne Victory

Rabu, 04 November 2026 – 13:13 WIB
Persib Bertekad Mencuri Poin di Kandang Melbourne Victory - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan strategi yang akan diterapkan timnya untuk menghadapi Melbourne Victory.

Duel Persib dengan Melbourne Victory itu akan tersaji dalam matchday ke-4 AFC Champions League Two (ACL 2) di AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11/2026) kick-off pukul 14.45 WIB.

Dalam menghadapi wakil Australia, salah satu pendekatan Persib yang disiapkan ialah memanfaatkan kelemahan lawan melalui skema serangan balik cepat.

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Igor menilai setiap tim memiliki celah dalam permainan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. 

Karena itu, Persib akan berusaha membaca pola permainan Melbourne Victory sebelum menentukan strategi yang tepat.

Menurutnya, memanfaatkan kelemahan lawan merupakan bagian dari pendekatan yang lazim dilakukan seorang pelatih sepak bola.

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"Tentu saja. Kami selalu mencoba menyerang dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Mungkin semua pelatih sepak bola melakukannya. Jika Anda melihat kelemahan, Anda mencoba mengeksploitasinya," kata Igor.

Dalam leg pertama, Persib berhasil membungkam Melbourne Victory 2 - 0. Striker Balsa Sekulic mencetak brace penentu kemenangan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan rencana timnya saat menghadapi Melbourne Victory di leg kedua Grup E ACL 2.
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TAGS   persib pelatih persib igor tolic acl 2 grup e acl 2 melbourne victory vs persib

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