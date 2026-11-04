Kapten Persib Marc Klok Terpukau Militansi Bobotoh, Dukungan Hingga ke Asia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok mengaku takjub dengan militansi Bobotoh yang selalu hadir memberikan dukungan, termasuk saat Maung Bnadung melakoni laga tandang ke markas Melbourne Victory FC.

Matchday ke-4 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 itu akan berlangsung di AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11/2026) kick-off pukul (3/11).

Dukungan suporter Persib di luar negeri bukan lagi hal asing. Bobotoh kerap menunjukkan loyalitasnya dengan hadir langsung di stadion meski harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tidak sedikit.

Baca Juga: Igor Tolic Minta Pemain Persib Tak Lengah Saat Lawan Melbourne Victory di Markasnya

Fenomena tersebut kembali terlihat menjelang duel penentu besok sore. Bahkan, besar kemungkinan jumlah pendukung Persib yang hadir di stadion bisa menyamai, bahkan melebihi, suporter tuan rumah.

Klok menilai besarnya dukungan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Persib.

Menurut dia, Persib bukan sekadar klub yang memiliki basis pendukung di Bandung, tetapi juga mempunyai penggemar yang tersebar di berbagai belahan dunia.

"Persib bukan sekadar klub yang hanya berada di Bandung. Ini adalah klub yang direpresentasikan di seluruh dunia. Baik di Jepang, Australia, maupun Korea Selatan," kata Klok dalam konferensi pers pralaga.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga mengingat kembali pengalaman Persib saat bertanding ke Korea Selatan. Saat itu, stadion dipenuhi warga biru yang identik dengan kebesaran Maung Bandung.