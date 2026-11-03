Persib Bandung Dijatuhi Sanksi Komdis PSSI, Ini Soal Dokter

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dijatuhi sanksi denda dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Maung Bandung disanksi dua denda sekaligus dari dua hasil sidang berbeda dengan total nilai mencapai Rp85 juta.

Dua hukuman itu dijatuhkan setelah pelanggaran yang terjadi dalam dua pertandingan BRI Super League 2026/2027, yakni saat menghadapi Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Sanksi pertama diputuskan dalam Sidang Komite Disiplin PSSI pada 25 Oktober 2026. Persib dikenai denda Rp25 juta karena tim tidak didampingi dokter saat menghadapi Madura United FC pada 22 Oktober 2026.

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Dalam putusannya, Komdis menyatakan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban klub menyediakan pendampingan medis selama pertandingan berlangsung.

"Jenis pelanggaran: tidak didampingi oleh dokter tim. Keputusan: denda Rp25.000.000," demikian bunyi putusan Komdis PSSI seperti disampaikan dalam laman resmi PSSI, Selasa (3/11/2026).

Persib kembali menerima hukuman. Melalui hasil sidang 29 Oktober 2026, Komdis menjatuhkan denda Rp60 juta akibat ulah suporter Persib saat laga melawan Garudayaksa FC pada 25 Oktober 2026.

Komdis mencatat terjadi penyalaan petasan sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh suporter Persib dalam pertandingan tersebut.

"Jenis pelanggaran: terjadi penyalaan petasan sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh suporter Persib Bandung. Keputusan: denda Rp60.000.000," tulis Komdis dalam putusannya.