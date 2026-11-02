Dikritik Bobotoh, Kakang Rudianto Buktikan Kualitasnya di Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Kakang Rudianto kembali menemukan permainan terbaiknya setelah dikritik Bobotoh dalam beberapa pertandingan.

Nama Kakang Rudianto sempat menjadi buah bibir di kalangan Bobotoh. Penampilannya jadi sorotan karena dianggap tak perform saat bermain.

Kemarin sore, saat Persib mengalahkan Isenmulang Kalteng FC 4 - 0, Kakang menjawab semua tuduhan tersebut. Dia tampil penuh waktu dan bermain sangat baik.

Kakang mengaku, setiap hari mengevaluasi kemampuan individunya.

Dia mendengarkan saran dan instruksi pelatih dan menjadi kritikan Bobotoh sebagai penyemangat.

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach karena selalu percaya kepada saya dan selalu mengevaluasi saya di setiap latihan," kata Kakang di Bandung, Senin (2/11/2026).

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Sifat Temperamental Nenek dalam Kasus Pembakaran Anak 16 Tahun di Depok

Dia bersyukur karena pelatih masih memberinya kesempatan dan memperbaiki diri di setiap pertandingan.

Masih banyak laga di depan yang akan dia hadapi, maka dari itu pemain jebolan diklat itu memilih fokus pada diri sendiri.