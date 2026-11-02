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Persib Terlalu Kuat, Pelatih Isenmulang FC: Beruntung Kami Hanya Kalah 0-4

Senin, 02 November 2026 – 12:12 WIB
Persib Terlalu Kuat, Pelatih Isenmulang FC: Beruntung Kami Hanya Kalah 0-4 - JPNN.com Jabar
Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya (kiri) dan pemain Makan Konate (kanan) dalam konferens pers pascalaga BRI Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur FIdhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Isenmulang Kalteng FC harus pulang dengan tangan kosong dalam lawatannya ke markas Persib Bandung.

Skuad asuhan Mundari Karya itu kalah telak 0 - 4 dalam duel pekan ke-8 BRI Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026) sore.

Mundari mengakui tuan rumah Persib adalah tim terbaik di Indonesia. Bukan hal yang mudah buat timnya bisa pulang dengan poin penuh.

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"Saya sudah katakan bahwa bermain dengan tim terbaik, dengan pemain-pemain terbaik ya, tidak hanya butuh kepercayaan diri," kata Mundari, Senin (2/11). 

Semula, Mundari optimistis anak asuhnya bisa mencuri poin di Bandung. Namun, nasib berkata lain.

Timnya dipukul empat gol tanpa balas, dan mereka pulang tanpa membawa hasil.

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"Saya datang ke sini terus terang bahwa kami begitu yakin bisa mencuri poin, tetapi hari ini kami dihukum. Di dalam pertandingan tadi kami banyak kehilangan bola di tengah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mundari menyebut jika timnya beruntung hanya kebobolan empat gol.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya mengakui keunggulan Persib Bandung dan menyebut timnya beruntung hanya kalah 0-4 di Si Jalak Harupat.
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TAGS   bri super league isenmulang kalteng fc persib vs isengmulang kalteng fc mundari karya pelatih isenmulang fc

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