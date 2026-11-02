Zlatko Runje Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas Isenmulang FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan Isenmulamg Kalteng FC dengan skor besar 4 - 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026) sore.

Duel pekan ke-8 BRI Super League itu, Luka Menalo memborong dua gol di menit 35 dan 43, sementara dua gol lainnya dibuat oleh Mariano Peralta (14') dan Marc Klok (86').

Asisten pelatih Persib Zlatko Runje mengatakan hari ini anak asuhnya tampil baik dan menjalankan setiap instruksi yang diberikan.

Meski tanpa didampingi pelatih kepala Igor Tolic, pemain tetap main dengan strategi yang berjalan lancar.

"Hari ini adalah hari yang baik bagi kami. Pendekatan taktik yang baik, semuanya baik dari para pemain ini. Kami telah mempersiapkan, saya pikir pertandingan yang bagus dan para pemain melakukan tugasnya dengan baik," kata Zlatko, Senin (2/11).

Zlatko menuturkan, pertandingan hari ini berjalan lancar karena kekuatan skuadnya yang merata.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Sifat Temperamental Nenek dalam Kasus Pembakaran Anak 16 Tahun di Depok

Tidak hanya kualitas pemain, Zlatko juga menyinggung mentalitas individu anak asuhnya yang ikut berbicara.

"Bagi saya, ini adalah hari yang sangat mudah karena ketika Anda memiliki pemain seperti ini, itu luar biasa. Percayalah, mereka memiliki kualitas, tapi mereka memiliki mentalitas yang baik juga," ujar dia.