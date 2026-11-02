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Zlatko Runje Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas Isenmulang FC

Senin, 02 November 2026 – 12:00 WIB
Zlatko Runje Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas Isenmulang FC - JPNN.com Jabar
Asisten Pelatih Persib Zlatko Runje (paling kiri) dan pemain Kakang Rudianto (tengah) dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan Isenmulamg Kalteng FC dengan skor besar 4 - 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026) sore.

Duel pekan ke-8 BRI Super League itu, Luka Menalo memborong dua gol di menit 35 dan 43, sementara dua gol lainnya dibuat oleh Mariano Peralta (14') dan Marc Klok (86').

Asisten pelatih Persib Zlatko Runje mengatakan hari ini anak asuhnya tampil baik dan menjalankan setiap instruksi yang diberikan.

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Meski tanpa didampingi pelatih kepala Igor Tolic, pemain tetap main dengan strategi yang berjalan lancar.

"Hari ini adalah hari yang baik bagi kami. Pendekatan taktik yang baik, semuanya baik dari para pemain ini. Kami telah mempersiapkan, saya pikir pertandingan yang bagus dan para pemain melakukan tugasnya dengan baik," kata Zlatko, Senin (2/11). 

Zlatko menuturkan, pertandingan hari ini berjalan lancar karena kekuatan skuadnya yang merata.

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Tidak hanya kualitas pemain, Zlatko juga menyinggung mentalitas individu anak asuhnya yang ikut berbicara.

"Bagi saya, ini adalah hari yang sangat mudah karena ketika Anda memiliki pemain seperti ini, itu luar biasa. Percayalah, mereka memiliki kualitas, tapi mereka memiliki mentalitas yang baik juga," ujar dia.

Persib Bandung melibas Kalteng FC 4-0. Zlatko Runje mengungkap kunci kemenangan Maung Bandung sebelum terbang ke Australia menghadapi Melbourne Victory.
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TAGS   persib persib menang asisten pelatih persib bri super league zlatko runje persib vs isenmulang fc

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