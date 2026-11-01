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Satu Dekade SSB Mutiara97 Kota Bogor, Kini Bina 245 Siswa dan Cetak Prestasi Nasional

Minggu, 01 November 2026 – 19:00 WIB
Satu Dekade SSB Mutiara97 Kota Bogor, Kini Bina 245 Siswa dan Cetak Prestasi Nasional - JPNN.com Jabar
SSB Mutiara97 Kota Bogor merayakan satu dekade perjalanan dengan 245 siswa aktif, 13 pelatih berlisensi, dan prestasi runner-up Grassroot National Series 2026. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekolah Sepak Bola (SSB) Mutiara97 Kota Bogor merayakan hari jadinya yang ke-10 di Lapangan Manunggal, Kecamatan Bogor Barat, Minggu (1/11/2026).

Mengusung tema “Satu Hati, Satu Jiwa”, perayaan satu dekade tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen dalam membina pesepak bola usia dini.

Kegiatan perayaan melibatkan keluarga besar SSB Mutiara97, mulai dari siswa, orang tua, pelatih hingga jajaran manajemen.

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Sejumlah aktivitas digelar, di antaranya Fun Soccer Mommies atau pertandingan sepak bola ibu-ibu, permainan bersama antara siswa dan manajemen, serta pertandingan sepak bola untuk seluruh kelompok umur (KU).

Kepala SSB Mutiara97, Erwin Maulana, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dirancang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan di lingkungan akademi.

“Kegiatan ini tujuannya untuk mempererat silaturahmi aja. Jadi diadakannya pertandingan kelompok usia, ibu-ibunya main dari jam 7 sampai jam 8, bapak-bapaknya juga sama, plus ditambah kegiatan fun football anak-anak SSB bermain lawan pelatih-pelatihnya,” ucapnya.

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Perayaan satu dekade SSB Mutiara97 juga dihadiri sejumlah tokoh sepak bola.

Di antaranya legenda Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan pesepak bola wanita asal Bogor, Aliya Khoiron N atau yang dikenal dengan nama Ayla Dva Khala Ahisma, yang memperkuat Timnas Putri Indonesia U-17.

SSB Mutiara97 Kota Bogor merayakan satu dekade perjalanan dengan 245 siswa aktif, 13 pelatih berlisensi, dan prestasi runner-up Grassroot National Series 2026.
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TAGS   Pembinaan sepak bola usia dini Sekolah sepak bola Bogor SSB Mutiara97 Kota Bogor Grassroot Nasional Series 2026

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