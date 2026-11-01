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JPNN.com Jabar Olahraga Mutiara97 U-11 Kota Bogor Raih Runner-up Grassroot Nasional Series 2026

Mutiara97 U-11 Kota Bogor Raih Runner-up Grassroot Nasional Series 2026

Minggu, 01 November 2026 – 15:00 WIB
Mutiara97 U-11 Kota Bogor Raih Runner-up Grassroot Nasional Series 2026 - JPNN.com Jabar
Mutiara97 U-11 berhasil menjadi runner-up Grassroot Nasional Series 2026 setelah bersaing dengan 48 tim dari 30 provinsi. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Mutiara97 U-11 (KU-2015) berhasil mengharumkan nama Kota Bogor setelah meraih posisi runner-up dalam ajang Grassroot Nasional Series 2026.

Prestasi tersebut diraih setelah tim sepak bola usia dini itu bersaing dengan puluhan tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Pencapaian ini menjadi prestasi membanggakan bagi Mutiara97.

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Sebelumnya, tim tersebut berhasil meraih gelar juara pertama Grassroot Regional DKI Jakarta U-11 2026.

Hasil itu sekaligus mengantarkan mereka memperoleh tiket untuk tampil di kompetisi tingkat nasional.

Kepala Sekolah Mutiara97, Erwin Maulana, mengatakan keberhasilan tim menembus partai final nasional merupakan hasil dari proses pembinaan yang dijalankan secara konsisten.

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Menurut Erwin, Grassroot Nasional Series 2026 merupakan kompetisi puncak yang mempertemukan para juara dan tim terbaik dari turnamen regional tingkat provinsi.

“Grassroot Nasional Series 2026 merupakan kompetisi puncak yang mempertemukan para juara dan tim terbaik dari turnamen regional tingkat provinsi. Ajang tersebut mempertandingkan kelompok usia 9, 10, 11, hingga 12 tahun,” kata Erwin, Sabtu (31/10/2026).

Mutiara97 U-11 berhasil menjadi runner-up Grassroot Nasional Series 2026 setelah bersaing dengan 48 tim dari 30 provinsi.
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TAGS   Pembinaan sepak bola usia dini Mutiara97 U-11 sepak bola usia dini SSB Kota Bogor Grassroot Nasional Series 2026 Mutiara97 Kota Bogor

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