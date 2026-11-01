Basket Putri Kabupaten Bogor Menang Telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya di Porprov Jabar 2026
jabar.jpnn.com, BOGOR - Tim basket 5x5 putri Kabupaten Bogor mengawali perjuangannya di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan kemenangan telak.
Menghadapi Kota Tasikmalaya pada laga perdana Pool Z, Sabtu (31/10/2026), tim asuhan Mabruri Wijaya menang dengan skor 89-25 di GOR Kota Depok.
Kemenangan tersebut menunjukkan dominasi Kabupaten Bogor sepanjang pertandingan.
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Meski sempat tertinggal pada awal kuarter pertama, Keisha Restu Maulida dan kawan-kawan mampu bangkit dengan cepat dan mengambil alih kendali permainan.
Pada dua menit awal kuarter pertama, Kabupaten Bogor sempat tertinggal 0-2 dari Kota Tasikmalaya.
Namun, situasi tersebut tidak berlangsung lama. Tim Kabupaten Bogor segera membalikkan keadaan dan unggul 8-2 dalam beberapa menit berikutnya.
Memasuki kuarter-kuarter selanjutnya, permainan Kabupaten Bogor semakin dominan.
Para pemain mampu menjaga keunggulan sekaligus memperlebar jarak poin hingga pertandingan berakhir dengan skor 89-25.
Basket putri Kabupaten Bogor menang telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya pada laga perdana Pool Z Porprov Jabar 2026 di Depok.
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