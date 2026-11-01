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JPNN.com Jabar Olahraga Basket Putri Kabupaten Bogor Menang Telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya di Porprov Jabar 2026

Basket Putri Kabupaten Bogor Menang Telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya di Porprov Jabar 2026

Minggu, 01 November 2026 – 07:00 WIB
Basket Putri Kabupaten Bogor Menang Telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya di Porprov Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Basket putri Kabupaten Bogor menang telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya pada laga perdana Pool Z Porprov Jabar 2026 di Depok. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Tim basket 5x5 putri Kabupaten Bogor mengawali perjuangannya di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan kemenangan telak.

Menghadapi Kota Tasikmalaya pada laga perdana Pool Z, Sabtu (31/10/2026), tim asuhan Mabruri Wijaya menang dengan skor 89-25 di GOR Kota Depok.

Kemenangan tersebut menunjukkan dominasi Kabupaten Bogor sepanjang pertandingan.

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Meski sempat tertinggal pada awal kuarter pertama, Keisha Restu Maulida dan kawan-kawan mampu bangkit dengan cepat dan mengambil alih kendali permainan.

Pada dua menit awal kuarter pertama, Kabupaten Bogor sempat tertinggal 0-2 dari Kota Tasikmalaya.

Namun, situasi tersebut tidak berlangsung lama. Tim Kabupaten Bogor segera membalikkan keadaan dan unggul 8-2 dalam beberapa menit berikutnya.

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Memasuki kuarter-kuarter selanjutnya, permainan Kabupaten Bogor semakin dominan.

Para pemain mampu menjaga keunggulan sekaligus memperlebar jarak poin hingga pertandingan berakhir dengan skor 89-25.

Basket putri Kabupaten Bogor menang telak 89-25 atas Kota Tasikmalaya pada laga perdana Pool Z Porprov Jabar 2026 di Depok.
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TAGS   porprov jabar Hasil pertandingan basket Porprov Jabar Tim basket putri Kabupaten Bogor Basket putri Kabupaten Bogor porprov jabar 2026 kabupaten bogor

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