Epic Comeback! Tim Futsal Putri Kabupaten Bogor Taklukkan Kota Cirebon 3-2 di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim futsal putri Kabupaten Bogor meraih kemenangan dramatis setelah menaklukkan Kota Cirebon dengan skor 3-2 pada pertandingan Grup Y Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di GOR Bang Yan, Kota Bekasi, Sabtu (31/10/2026).

Sempat tertinggal dua gol pada babak pertama, tim berjuluk Srikandi Istimewa Kabupaten Bogor itu bangkit pada babak kedua dan berhasil membalikkan keadaan hingga memastikan kemenangan.

Kemenangan tersebut diraih melalui dua gol Niken Dwi Intan Septi Ramadhani pada menit ke-27 dan ke-37, serta gol Keysya Ariani pada menit ke-38.

Sementara itu, dua gol Kota Cirebon dicetak Alainah pada menit ke-8 dan Weni Agustiyani Putri pada menit ke-9.

Kedua gol tersebut membawa Kota Cirebon unggul 2-0 pada babak pertama.

Memasuki babak kedua, Kabupaten Bogor tampil lebih efektif dan mampu mengejar ketertinggalan.

Gol-gol yang tercipta pada menit ke-27, ke-37, dan ke-38 memastikan kemenangan 3-2 bagi Srikandi Istimewa.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Bogor untuk menghadapi pertandingan berikutnya di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.