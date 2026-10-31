Brace ke Gawang Melbourne Victory, Balsa Sekulic Cetak Gol Lagi di Liga Indonesia
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic sukses memborong dua gol kemenangan atas Melbourne Victory FC.
Dua gol ini pun memberikan napas segar untuk pemain Montenegro tersebut karena merasa sulit mencetak gol pada kompetisi lain, termasuk Liga Indonesia.
"Tidak ada masalah di Liga Indonesia, hanya saja memang agak sulit untuk membuat gol," kata Balsa di Bandung, Sabtu (31/10/2026).
Dengan dua gol kemarin, Balsa berharap keran golnya bisa kembali terbuka, khususnya saat bermain di liga domestik..
Menurutnya, gol bagi seorang penyerang sangat penting karena itu memang menjadi tanggung jawabnya.
"Sekarang saya kembali, saya harap bisa mencetak gol kembali," ucapnya.
Menurut dia, dalam setiap pertandingan, timnya bermain serius untuk memenangkan laga demi laga.
Tujuannya bukanlah menghabiskan seluruh kompetisi dengan gelar juara.
Balsa Sekulic memborong dua gol ke gawang Melbourne Victory. Penyerang Persib itu berharap ketajamnnya menular di Liga Indonesia.
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