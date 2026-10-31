Kapten Persib Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya buat Isenmulang FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok sudah tak sabar menjalani pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC dalam pekan ke-8 BR Super League 2026/2027.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu (1/11/2026) sore.

Sosok kapten tim itu sebelumnya absen dua laga saat melawan Garudayaksa FC dan Melbourne Victory FC.

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"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun saya main. Jadi besok saya sangat siap," kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (31/10).

Meski tidak bermain, Klok tetap menyaksikan perjuangan rekan-rekannya di tengah lapangan. Dia mengaku bangga akan kerja keras timnya yang 'ngotot' dalam meraih kemenangan.

Laga besok sore menghadapi Isenmulang pun jadi hal yang dinantikan pemain naturalisasi asal Belanda tersebut.

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"Kami dengan banyak pemain yang siap besok. Semua mau main, ingin main, dan juga kami ingin hasil yang baik di liga supaya kami tetap di puncak, di liga juga," ujarnya.

Nasib Pangeran Biru di kompetisi domestik tak semulus ketika di Asia. Persib berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Super League, sedangkan di AFC Champions League Two (ACL 2), mereka di puncak Grup E.