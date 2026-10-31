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JPNN.com Jabar Olahraga Tampil Gemilang di ACL 2, Kiper Muda Persib Fitrah Maulana Makin Percaya Diri

Tampil Gemilang di ACL 2, Kiper Muda Persib Fitrah Maulana Makin Percaya Diri

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Tampil Gemilang di ACL 2, Kiper Muda Persib Fitrah Maulana Makin Percaya Diri - JPNN.com Jabar
Penjaga gawang Persib Maulana. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana, mengaku bangga mendapat kepercayaan untuk tampil mengawal gawang Maung Bandung.

Kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Fitrah. Terlebih dia dipercaya tampil menggantikan Teja Paku Alam yang selama ini menjadi andalan Persib di bawah mistar gawang.

Dalam dua laga terakhir, Fitrah tampil cemerlang. Dia kebobolan satu gol saat melawan Garudayaksa FC, dan clean sheet ketika menjamu Melbourne Victory di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

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Fitrah pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran pelatih Persib yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk tampil di level Asia.

"Pastinya bangga karena tingkat Asia, apalagi ACL 2. Terima kasih kepada para pelatih sudah percaya sama saya," kata Fitrah di Bandung, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Pemain muda tersebut menegaskan siap menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, siapa pun lawan yang harus dihadapi Persib.

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Menurut dia, hal terpenting adalah memberikan penampilan terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan bermain.

"Kalau misalnya diberikan kepercayaan, pastinya saya lakukan dengan baik, apa pun dan siapa pun lawannya. Bagaimana caranya, tetap saya berikan yang terbaik," tegasnya.

Kiper muda Persib Fitrah Maulana mengungkapkan perasaannya setelah tampil cemerlang di ACL 2 saat melawan Melbourne Victory FC.
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TAGS   persib kiper persib kiper muda fitrah maulana afc champions league 2 bri super league Persib vs Garudayaksa persib vs melbourne victory fc

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