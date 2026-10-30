Kembali dari Cedera Panjang, Gakuto Notsuda Tampil Apik Bersama Persib di ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang tengah Persib Gakuto Notsuda tampil cemerlang saat menjalani debut resminya.

Penampilan perdananya itu terjadi saat Persib menghadapi Melbourne Victory FC pada matchday ke-3 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu (28/10/2026).

Meski sempat diliputi rasa gugup karena baru kembali dari cedera panjang, Notsuda mampu melewati momen tersebut dengan baik. Ia bahkan turut memberikan kontribusi penting dalam kemenangan 2-0 Persib atas wakil Australia itu.

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Kemenangan tersebut terasa semakin mengesankan bagi Notsuda. Selain berhasil menuntaskan pertandingan tanpa mengalami cedera, ia juga bisa merayakan hasil positif bersama rekan-rekan setim dan Bobotoh.

Tambahan tiga poin membuat Maung Bandung semakin kukuh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin.

"Sebelum pertandingan, saya sedikit gugup. Namun, saya masuk ke lapangan dengan pikiran untuk menikmati pertandingan, karena sudah lama sekali saya tidak bermain," kata Notsuda di Bandung, Jumat (30/10).

Perasaan lega baru benar-benar dirasakannya setelah pertandingan berakhir. Bagi pemain asal Jepang tersebut, bisa kembali merumput dan menyelesaikan pertandingan dalam kondisi sehat menjadi kebahagiaan tersendiri.

"Setelah pertandingan berakhir, saya benar-benar merasa lega karena kami berhasil meraih kemenangan dan saya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera. Namun, yang paling membahagiakan bagi saya adalah bisa merayakan kemenangan bersama tim dan para suporter," jelasnya.