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JPNN.com Jabar Olahraga Kembali dari Cedera Panjang, Gakuto Notsuda Tampil Apik Bersama Persib di ACL 2

Kembali dari Cedera Panjang, Gakuto Notsuda Tampil Apik Bersama Persib di ACL 2

Jumat, 30 Oktober 2026 – 17:30 WIB
Kembali dari Cedera Panjang, Gakuto Notsuda Tampil Apik Bersama Persib di ACL 2 - JPNN.com Jabar
Gelandang tengah Persib Gakuto Notsuda saat menjalani debut resminya saat melawan Melbourne Victory FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang tengah Persib Gakuto Notsuda tampil cemerlang saat menjalani debut resminya.

Penampilan perdananya itu terjadi saat Persib menghadapi Melbourne Victory FC pada matchday ke-3 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu (28/10/2026).

Meski sempat diliputi rasa gugup karena baru kembali dari cedera panjang, Notsuda mampu melewati momen tersebut dengan baik. Ia bahkan turut memberikan kontribusi penting dalam kemenangan 2-0 Persib atas wakil Australia itu.

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Kemenangan tersebut terasa semakin mengesankan bagi Notsuda. Selain berhasil menuntaskan pertandingan tanpa mengalami cedera, ia juga bisa merayakan hasil positif bersama rekan-rekan setim dan Bobotoh.

Tambahan tiga poin membuat Maung Bandung semakin kukuh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin.

"Sebelum pertandingan, saya sedikit gugup. Namun, saya masuk ke lapangan dengan pikiran untuk menikmati pertandingan, karena sudah lama sekali saya tidak bermain," kata Notsuda di Bandung, Jumat (30/10).

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Perasaan lega baru benar-benar dirasakannya setelah pertandingan berakhir. Bagi pemain asal Jepang tersebut, bisa kembali merumput dan menyelesaikan pertandingan dalam kondisi sehat menjadi kebahagiaan tersendiri.

"Setelah pertandingan berakhir, saya benar-benar merasa lega karena kami berhasil meraih kemenangan dan saya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera. Namun, yang paling membahagiakan bagi saya adalah bisa merayakan kemenangan bersama tim dan para suporter," jelasnya.

Begini cerita Gakuto Notsuda yang menjalani debut resminya dengan Persib dan langsung meraih kemenangan saat melawan Melbourne Victory FC.
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TAGS   persib afc champions league 2 acl 2 gakuto notsuda persib vs melbourne victory fc debut gakuto notsuda

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