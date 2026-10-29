Yamaha Fazzio Youth Festival Kembali ke Bogor, Best Supporter Berpeluang Raih Motor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Yamaha Fazzio Youth Festival 2026 kembali digelar di Bogor pada 26–31 Oktober 2026.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, ajang ini melibatkan 22 sekolah dan menghadirkan lima kategori kompetisi bagi pelajar SMA, SMK, dan sederajat.

Chief Yamaha DDS Bogor, Stephen mengatakan antusiasme sekolah terhadap penyelenggaraan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

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Festival tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat, bakat, dan prestasi melalui kompetisi olahraga dan seni.

Lima kategori yang dipertandingkan meliputi futsal, bola basket, modern dance, Bro and Sis Competition, serta Best Supporter.

"Secara kompetisi, kami masih menerapkan skema tahun lalu. Ada lima kompetisi yang dilombakan," ujar Stephen saat ditemui pada Kamis (29/10).

Salah satu daya tarik penyelenggaraan tahun ini adalah hadiah satu unit sepeda motor Yamaha Fazzio bagi sekolah yang meraih predikat Best Supporter.

Selain itu, penyelenggara juga menyiapkan uang pembinaan bagi peraih posisi kedua dan ketiga dalam kategori tersebut.