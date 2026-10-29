Cetak Dua Gol ke Gawang Melbourne Victory, Balsa Sekulic Puji Umpan Berguinho dan Loncar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker asing Balsa Sekulic mencetak dua gol saat mengalahkan Melbourne Victory FC dalam matchday ketiga AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Brace yang dicetak Balsa sekaligus mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen Grup E dengan raihan sembilan poin.

Maung Bandung hampir mengunci tiket lulus ke babak 16 besar.

"Saya sangat senang karena saya membawa kemenangan bagi tim saya, dan saya senang karena saya kembali berada di jalur mencetak gol," kata Balsa di Bandung, Kamis (29/10/2026).

Pemain asal Montenegro itu juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang menurutnya tampil luar biasa.

Persib tampil solid dan bisa menjaga gawang tetap bersih.

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"Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim saya. Saya pikir kami bermain sebagai tim yang lebih baik," ucap pemilik nomor punggung 99 itu.

Gol Balsa malam tadi lahir berkat dua assist yang diberikan Danijel Loncar dan Berguinho.