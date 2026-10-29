JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Cetak Dua Gol ke Gawang Melbourne Victory, Balsa Sekulic Puji Umpan Berguinho dan Loncar

Cetak Dua Gol ke Gawang Melbourne Victory, Balsa Sekulic Puji Umpan Berguinho dan Loncar

Kamis, 29 Oktober 2026 – 13:15 WIB
Cetak Dua Gol ke Gawang Melbourne Victory, Balsa Sekulic Puji Umpan Berguinho dan Loncar - JPNN.com Jabar
Striker Persib Balsa Sekulic dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker asing Balsa Sekulic mencetak dua gol saat mengalahkan Melbourne Victory FC dalam matchday ketiga AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Brace yang dicetak Balsa sekaligus mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen Grup E dengan raihan sembilan poin.

Maung Bandung hampir mengunci tiket lulus ke babak 16 besar.

Baca Juga:

"Saya sangat senang karena saya membawa kemenangan bagi tim saya, dan saya senang karena saya kembali berada di jalur mencetak gol," kata Balsa di Bandung, Kamis (29/10/2026).

Pemain asal Montenegro itu juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang menurutnya tampil luar biasa.

Persib tampil solid dan bisa menjaga gawang tetap bersih. 

Baca Juga:

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim saya. Saya pikir kami bermain sebagai tim yang lebih baik," ucap pemilik nomor punggung 99 itu.

Gol Balsa malam tadi lahir berkat dua assist yang diberikan Danijel Loncar dan Berguinho.

Kata Balsa Sekulic usai memborong dua gol dan jadi penentu kemenangan atas Melbourne Victory FC di ACL 2.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib striker persib afc champions league 2 acl 2 berguinho balsa sekulic danijel loncar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU