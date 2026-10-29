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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bungkam Melbourne Victory, Igor Tolic Enggan Jumawa

Persib Bungkam Melbourne Victory, Igor Tolic Enggan Jumawa

Kamis, 29 Oktober 2026 – 09:30 WIB
Persib Bungkam Melbourne Victory, Igor Tolic Enggan Jumawa - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dan Balsa Sekulic dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two melawan Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 setelah membungkam Melbourne Victory dengan skor 2 - 0.

Tiga kemenangan dari tiga laga menghasilkan sembilan poin untuk Pangeran Biru.

Pelatih Persib Igor Tolic memuji para pemainnya setelah berhasil meraih kemenangan ini.

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Menurutnya, para pemain sangat fokus di lapangan dan berhasil menerapkan taktik yang diusung sejak awal laga.

"Sekarang kami di atas dan juga clean sheet (tanpa kebobolan). Kami memang belum lolos kualifikasi dan kami lihat ke depannya. Kami hanya butuh satu kemenangan lagi," kata Igor dalam konferensi pers usai laga, Rabu (28/10/2026).

Meski mampu mengalahkan tiga tim di awal kompetisi ini, Igor menilai bahwa hitungan matematika masih bisa membuat Persib tersungkur apabila tidak bisa meraih poin pada leg kedua nanti.

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Meski demikian, dia memastikan bahwa Persib tetap fokus menatap laga selanjutnya agar bisa mencuri poin dan memastikan lolos lebih dulu dari grup ini.

"Kami tidak bisa memastikan tim karena memang Seoul, Chong (Viettel), dan Melbourne bisa saja melakukan perubahan permainan. Tapi harapannya memang kami menang agar bisa lolos," ungkapnya.

Pelatih Persib Igor Tolic pantang jemawa meskipun berhasil mengalahkan Melbourne Victory dan kukuh di puncak klasemen Grup E ACL 2. Pilih fokus di leg kedua.
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