Pelatih Melbourne Victory Beri Sanjungan untuk Penyerang Persib Balsa Sekulic

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung sukses menaklukkan Melbourne Victory FC dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, itu berakhir dengan skor 2 - 0.

Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui kualitas Persib, terutama ketajaman striker bernomor punggung 99, Balsa Sekulic, yang menjadi pembeda dalam laga tersebut.

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"Saya yakin itu adalah pertandingan yang bagus. Saya rasa pertandingannya cukup menghibur. Saya rasa bagi para suporter, semua orang yang datang ke stadion, kedua tim mampu menyuguhkan pertandingan yang bagus," kata Savarese dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (28/10/2026) malam.

"Persib memiliki tim yang bagus. Namun, saya rasa kami bertarung dengan baik. Kami telah mengerahkan kemampuan terbaik kami, pemain nomor 99 mereka (Balsa Sekulic) memiliki tiga peluang dan mencetak dua gol," lanjutnya.

Juru taktik asal Venezuela itu menilai pertandingan berjalan cukup seimbang dan menghibur bagi para suporter yang hadir di stadion.

Meski timnya telah berjuang maksimal dan datang dengan target kemenangan, dia mengakui Persib mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif.

"Selain itu, menurut saya pertandingan tadi berjalan cukup seimbang. Saya bangga dengan para pemain saya. Mereka mengerahkan dan memberikan segalanya yang dibutuhkan," jelasnya.