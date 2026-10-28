Penyerang Persib Balsa Sekulic Jadi Mimpi Buruk Melbourne Victory di Stadion SJH Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Balsa Sekulic menjadi mimpi buruk bagi Melbourne Victory.

Dua gol striker Persib Bandung itu mengantar Maung Bandung menang 2-0 atas wakil Australia dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam.

Kemenangan ini membuat Persib belum terbendung di Grup E. Tim asuhan Igor Tolic itu mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan, sekaligus menjaga catatan nirbobol di kompetisi Asia musim ini.

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Namun, kemenangan Persib tidak datang dengan mudah.

Maung Bandung harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan setelah kesulitan menghadapi rapatnya barisan pertahanan Melbourne Victory.

Persib sebenarnya langsung mengambil kendali permainan sejak awal laga.

Sejumlah serangan dibangun melalui berbagai sektor, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah.

Peluang terbaik pada babak pertama datang dari Balsa Sekulic.