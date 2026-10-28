Persib di Puncak Klasemen ACL 2, Igor Tolic: Kami Bukan Favorit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan penting saat menghadapi Melbourne Victory FC di babak penyisihan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Laga ini menjadi krusial sebab menentukan posisi Persib di klasemen sementara. Saat ini, Maung Bandung memimpin di puncak dengan nilai enam, yang diikuti Melbourne Victory.

Apabila Persib menang, maka posisinya tetap bertahan di puncak. Namun apabila kalah, maka wakil Australia yang akan menyalip.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, dia tak mau jemawa dalam mengarungi kompetisi Asia ini.

Meski nasibnya lebih beruntung, Tolic memahami betapa sulitnya bersaing di turnamen ini. Apalagi Grup E dihuni tim-tim tangguh dari Asia.

"Kami memang sudah berada di puncak. Jadi jika kami memenangkan pertandingan besok, kami akan tetap berada di puncak. Kami menjalaninya laga demi laga," kata Tolic, Rabu (28/10/2026).

Dari dua pertandingan di ACL 2, Persib berhasil memenangkan seluruhnya. FC Seoul dan Viettel FC ialah lawan yang mereka kalahkan.

"Saya tahu saat kami memulai kompetisi ini tahun ini dan melihat hasil undian, kami berpikir, "Oke, ini grup yang sangat-sangat berat.", ada tiga tim dengan peringkat yang lebih baik dari kami dan liga yang di atas kertas lebih baik," ujarnya